台灣2024大選誰有望勝出？面相師分析這人得分最高

台灣明年初舉行新一屆領導人選舉，民進黨已提名兼任黨主席的副領導人賴清德出征；國民黨方面，徵召的人選據報會在5月底、6月初決定。台灣有命理學家從面相分析，預測誰勝算最大。

聯合新聞網引述台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指，政黨提名人和潛在候選人年齡介乎65至74歲，而反映「面相學」的流年就在「法令紋」及下巴「地閣」，此處若暗沉、晦暗、斷裂、歪斜，將影響當選之路。

另外，眼神不容易掩蓋，往往可以看出智慧、心性、急躁、緩慢、沉穩、內斂、狐疑、剛毅等。故判斷誰能當選，可從候選人面相的眼神、「法令紋」及下巴「地閣」比一比。

郭台銘

1950年10月18日生，生肖屬虎，眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。

侯友宜

1957年6月7日生，生肖屬雞，顴骨大、腮幫子大是武將格局，眼神靈活，文武兼備，天庭稍微低，如果在國際視野加強，前途光明。

賴清德

1959年10月6日，生肖屬豬，眼神有智慧、沉穩、內斂，「法令紋」長度稍嫌不足，若能接受有經驗的強大智囊團建議及協助可獲彌補。

柯文哲

1959年8月6日，生肖屬豬，眼神閃爍、深沉，主觀意識很高，「法令紋」有疤痕，影響當選之路。

楊登嵙稱，綜合以上4位有機會角逐新一任領導人的面相，郭台銘面相分數最高，最具有2024年「帝王之相」。、

民進黨通過提名賴清德參與明年台灣大選

台統派︰九合一選舉顯示兩岸關係和平發展是民心所向

賴清德稱台灣已經獨立 國台辦：永遠不可能成為一個國家

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁