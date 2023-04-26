女子揸平治超速撞飛老人51米死亡 交警話雙方同責？（有片）

內地一女子本月24日開平治超速253%，將一位69歲老人撞飛51米死亡。 交警認定雙方同責，死者家屬和司機均不認可。

當地交警調查認定，兩人均違反《道路交通安全法》相關規定，根據《道路交通事故處理程序規定》，司機超速和老人向左轉彎時未伸手示意均是造成事故的原因之一。老人和司機應負事故同等責任。

死者家屬張先生表示，視像顯示，事發的路段是限速30km/h，撞上時的車速是106km/h，按限速30計算，超速253%。「即使她超速到80，我父親也能駛離路口，也不會發生碰撞，不會發生事故。」

張先生指出，在事故現場大約1公里處有「事故易發地、減速、慢行」等警示牌，而且村莊、減速帶等標識都有。 在警方詢問筆錄里，她也承認看到了這些標誌。張先生認為，平治車司機屬於「盲駕」（指開車不看路），需負全責。

司機表示，自己在主道上正常開車，老人連頭都沒回，也沒有伸手，根本沒有給人要轉彎的跡象。 到後來，他是一下子猛地就往這邊闖過來了。「現在有責任劃分，判我這個責任，我也不願意呢。」她強調，自己也不希望發生這種事情，已經很多天沒睡著了，自己也很難受。

責任編輯：陳俊賢