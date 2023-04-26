  • 23°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女子揸平治超速撞飛老人51米死亡 交警話雙方同責？（有片）

社會熱點 15:09 2023/04/26

分享：

分享：

內地一女子本月24日開平治超速253%，將一位69歲老人撞飛51米死亡。 交警認定雙方同責，死者家屬和司機均不認可。

當地交警調查認定，兩人均違反《道路交通安全法》相關規定，根據《道路交通事故處理程序規定》，司機超速和老人向左轉彎時未伸手示意均是造成事故的原因之一。老人和司機應負事故同等責任。

死者家屬張先生表示，視像顯示，事發的路段是限速30km/h，撞上時的車速是106km/h，按限速30計算，超速253%。「即使她超速到80，我父親也能駛離路口，也不會發生碰撞，不會發生事故。」

張先生指出，在事故現場大約1公里處有「事故易發地、減速、慢行」等警示牌，而且村莊、減速帶等標識都有。 在警方詢問筆錄里，她也承認看到了這些標誌。張先生認為，平治車司機屬於「盲駕」（指開車不看路），需負全責。

司機表示，自己在主道上正常開車，老人連頭都沒回，也沒有伸手，根本沒有給人要轉彎的跡象。 到後來，他是一下子猛地就往這邊闖過來了。「現在有責任劃分，判我這個責任，我也不願意呢。」她強調，自己也不希望發生這種事情，已經很多天沒睡著了，自己也很難受。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 交通事故 交通

上一篇文章

台啦啦隊美國奪金播《義勇軍進行曲》 現場這反應（有片）

下一篇文章

台灣2024大選誰有望勝出？面相師分析這人得分最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體
早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款