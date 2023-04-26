外貿如何穩規模優結構？專家：外貿大省發揮主力軍作用

國務院辦公廳發布18條措施，推動外貿穩規模優結構，提出外貿大省發揮主力軍作用，穩定重點產品貿易，培育汽車出口優勢。

澎湃新聞報道，一季度，以人民幣計，外貿大省廣東、浙江、江蘇的進出口規模依然穩居全國前三。其中，廣東在進出口規模上創歷史同期新高，增速上浙江、廣東由負轉正，江蘇降幅收窄，整體總趨勢回暖。

《關於推動外貿穩規模優結構的意見》提出，要支持外貿大省發揮好穩外貿主力軍作用。申萬宏源高級宏觀分析師屠強認為，強調外貿大省發揮好穩外貿主力軍作用，其思路主要是通過穩供給來穩出口。

國務院提18項措施 推動外貿穩規模優結構

商務部：外貿實現「開門穩」 但形勢依然複雜嚴峻

申萬宏源宏觀研究報告指，去年第四季度出口大幅走弱並非源於外需大幅降溫，主要原因在於疫情對於國內工業生產的擾動，而今年以來伴隨生產恢復填補去年第四季度缺口，出口也對應大幅反彈。「目前各地生產恢復步伐不一樣，穩外貿大省就是要盡快穩當地的工業生產，出口回升的一個主要來源是呵護生產、支持生產。」

培育汽車出口優勢

另外，《意見》提出培育汽車出口優勢。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規、風險可控前提下，創新金融產品和服務，為汽車企業在海外提供金融支持等。各地方進一步支持汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售後服務方面的能力。

屠強指，汽車出口對今年一季度出口恢復起到較好的正向推升，意見強調培育汽車出口優勢，就是把正效果再進一步發揮。

《意見》還談及要穩住對發達國家出口、拓展東盟市場，引導加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移。

責任編輯：易燕丹

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