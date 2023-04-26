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湖北一地專門寫歌讚頌縣長？真相是這樣

社會熱點 18:19 2023/04/26

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近日微博、微信朋友圈流傳一條短視頻，在湖北十堰竹山縣舉辦的「傳承紅色基因·講好竹山故事」講解員大賽上，幾名小學生正在唱一首歌，歌詞為歌頌竹山「許縣長」全心全意為人民。有網民質疑，難道竹山當地編寫歌曲拍馬屁。

公開資料顯示，竹山縣的確有位叫「许正锋」的副县长，引發質疑的歌是為歌頌這位縣長而作的嗎？其實不然，原來竹山曾有個叫「許明清」的烈士，這首歌是歌頌烈士，歌曲已有幾十年的傳唱歷史，經過多次改編還有不少版本。

據內媒報道，許明清家鄉媒體《嘉興日報平湖版》曾刊文《青山埋忠骨 英靈永不朽——湖北竹山紀行》介紹許明清烈士的事跡。

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許明清，原名陳玉虹，浙江省平湖縣新廟鄉杉青港人。1918年出生，1938年加入中國共產黨。抗戰勝利後，國民黨發動內戰，調集30萬大軍包圍中原解放區，妄圖一舉消滅共產黨中原部隊。1946年6月26日夜，中原軍區遵照中共中央指示，被迫向鄂西北突圍，許明清率部負責斷後。7月14日，許明清所在部隊解放竹山城，組建了中共竹山縣委、竹山縣人民民主政府，他被任命為縣長。隨後，開始建立新的革命根據地。他在北門坡廣場召開群眾大會，宣傳黨的方針政策，並拿出部隊軍餉作為無息貸款給窮苦百姓購買糧食，發展生產，重建家園。許明清曾學過醫術，常常擠出時間，為百姓看病。他領導的縣民主政府很快就贏得了廣大民眾的擁護，老百姓親切地稱呼他為「咱們的許縣長」。

不久，國民黨軍分三路進逼，對竹山縣城構成夾擊之勢。縣委機關被迫轉移至南部山區，組建了中共竹南縣委，許明清任書記，並以官渡鎮六房溝為中心，開展游擊戰爭。1946年9月，竹南縣委突然遭遇敵人襲擊，許率部突出重圍，身負重傷。後因叛徒告密，不幸被捕，之後被活埋於竹山，時年28歲。

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責任編輯：尹航

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