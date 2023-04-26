習近平與澤連斯基通電話 將派特別代表到訪烏克蘭

中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方始終站在和平一邊，核心立場是勸和促談，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不會趁機牟利。

這是俄烏戰爭爆發一年多以來，雙方首次直接對話。

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習近平指出， 中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略夥伴關係水平，為兩國各自發展振興提供了助力。他讚賞澤連斯基總統多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。 相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。

雙方要著眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展。 中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的。 無論國際風云如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。 在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。他 相繼提出了「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」。 中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。 中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。 作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。 中方所作所為光明正大。

對話談判是唯一可行的出路。 核戰爭沒有贏家。 對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。 現在各方理性的思考和聲音在增加，應抓住契機為危機的政治解決積累有利條件。 希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。

習近平指出，中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。 中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

澤連斯基祝賀習近平主席再次當選，讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平主席領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展。 中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮著巨大影響力。 烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。 澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

澤連斯基辦公室指表示，雙方進行了長時間且內容豐富的通話。烏克蘭還宣佈任命烏克蘭駐中國大使。

責任編輯：陳建錫