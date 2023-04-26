國辦優化穩就業政策 支持金融機構穩崗擴崗

國務院辦公廳發布通知，優化調整穩就業政策措施，提出擴大就業容量，支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務。

通知提出，加大對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持。及時梳理本地區帶動就業能力強、涉及國計民生和生產保供的企業清單，配備就業服務專員，建立崗位收集、技能培訓、送工上崗聯動機制。

對吸納高校畢業生等重點群體就業的，在符合發放條件的前提下，運用「直補快辦」等模式，一攬子兌現社會保險補貼、吸納就業補貼、職業培訓補貼等政策。支持各地在符合國家規定的前提下出台地方性政策，為吸納就業能力強的行業企業擴大崗位供給提供有力支撑。

支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務

通知指出，鼓勵金融機構面向吸納就業人數多、穩崗效果好且用工規範的實體經濟和小微企業發放貸款，支持其穩崗擴崗。支持金融機構在依法合規、風險可控的前提下，優化貸款審批流程，合理確定貸款額度，增加信用貸等支持，為符合條件的小微企業提供續貸支持。

通知還提到，鼓勵企業吸納就業，對企業招用畢業年度或離校2年內未就業高校畢業生、登記失業的16—24歲青年，簽訂1年以上勞動合同的，可發放一次性吸納就業補貼；支持國有企業擴大招聘規模，穩定機關事業單位崗位規模，挖掘黨政機關、事業單位編制存量，統籌自然減員，加大補員力度等。

責任編輯：袁瑋婧