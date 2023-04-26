人大常委通過修訂《反間諜法》 擴大間諜定義及執法職權

全國人大常委會表決通過新修訂的《反間諜法》，把投靠間諜組織及其代理人、針對國家機關、涉密單位等實施網路攻擊等列為間諜行為，7月1日起實施。

新法擴大反間諜行政執法職權，增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、禁止出入境等，明確國安機關執法規範要求，增加對發現網絡安全風險等的通報和處置措施及行刑銜接的規定等。適度擴大相關主體竊密的對象範圍，將其他關係國家安全和利益的文件、數據納入保護，增加針對第三國的間諜行為。

人大常委法工委刑法室主任王愛立指，《反間諜法》新法堅持問題導向，聚焦現行實施中存在的間諜行為範圍較窄、安全防範制度不健全、行政執法賦權不足等重點難點問題，完善相關法律規定。妥善處理賦權與限權的關係，加強反間諜工作，同時注重對行使公權力的監督制約。

王又提到，新法完善了安全防範規定，和反間諜調查處置措施，增加反間諜行政執法職權，包括明確有關方面積極開展反間諜宣傳教育的職責，以及明確國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程序，實現規範化執法，增加行刑銜接的規定，以及加強對反間諜工作的保障與明確監督方面規定等。

責任編輯：陳建錫