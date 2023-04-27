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內地一季度規上工業企業利潤按年降21.4%

經濟脈搏 10:24 2023/04/27

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1至3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額15167.4億元（人民幣，下同），按年下降21.4%。具體看3月份，國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，工業生產穩步回升，企業利潤降幅有所收窄。擴內需促消費政策效應持續釋放，部分消費品製造行業盈利好轉；穩外資穩外貿政策措施發力顯效，外資企業效益明顯改善。

裝備製造業利潤明顯改善

國家統計局公佈，1至3月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額5892.4億元，按年下降16.9%；股份制企業實現利潤總額11290.3億元，下降20.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3318.1億元，下降24.9%；私營企業實現利潤總額3894.1億元，下降23.0%。

在外資企業方面，孫曉解讀指，外資企業利潤降幅明顯收窄。3月份，穩外資穩外貿政策措施發力顯效，外資企業效益明顯改善。外商及港澳台商投資企業營業收入降幅較1至2月份收窄5.2個百分點，利潤按年下降7.1%，降幅較1至2月份大幅收窄28.6個百分點。

1至3月份，採礦業實現利潤總額3604.5億元，按年下降5.8%；製造業實現利潤總額10207.6億元，下降29.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1355.4億元，增長33.2%。

內地首兩月規模以上工業企業利潤按年跌22.9%

國辦優化穩就業政策 支持金融機構穩崗擴崗

1至3月份，在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增長，1個行業持平，1個行業減虧，28個行業下降，1個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長47.9%，電氣機械和器材製造業增長27.1%，通用設備製造業增長7.4%，石油和天然氣開採業下降4.8%，煤炭開採和洗選業下降4.9%，專用設備製造業下降10.1%，農副食品加工業下降18.4%，汽車製造業下降24.2%，非金屬礦物製品業下降30.6%，紡織業下降34.0%，化學原料和化學製品製造業下降54.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降57.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降57.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降97.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利轉為虧損。

下階段應繼續著力擴大需求、提振信心

孫曉解讀指，工業企業營收由降轉增，利潤降幅收窄，裝備製造業利潤明顯改善。3月份，受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入按年增長0.6%，而1至2月份為下降1.3%，扭轉了去年11月份以來持續下降的局面。營業收入增長促進工業企業利潤改善，3月份規上工業企業利潤按年下降19.2%，降幅較1至2月份收窄3.7個百分點。在41個工業大類行業中，有22個行業利潤增速較1至2月份加快或降幅收窄、由降轉增，佔53.7%。此外，3月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長27.6%，繼續保持快速增長。其中，由於經濟企穩回升，用電需求增加，電力生產明顯加快，電力行業利潤增長41.9%。

內地一季度零售數據表現勝預期 工業、投資遜預期

廣東一季度GDP按年增長4% 遜全國平均

孫曉表示，總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格按年回落有利於改善下游行業盈利狀況。下階段，應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。

責任編輯：尹航

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