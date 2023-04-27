美國發表特別301報告 將中俄等7國列優先觀察名單

美國貿易代表辦公室發表關於知識產權保護和執法的《特別301報告》，將中國、俄羅斯等7個國家列入優先觀察名單，並指中國中國的知識產權保護與執法仍存在很多嚴重問題。

報告將中國、印度、阿根廷、智利、印尼、俄羅斯和委內瑞拉等7國，列入優先觀察名單。白俄羅斯、保加利亞、加拿大、哥倫比亞、越南、泰國等22個貿易夥伴被列入觀察名單。

報告指出，雖然去年中國持續實施專利法、著作權法與刑法，但針對知識產權問題的改革步伐有所放緩。版權持有人雖然對部分積極發展表示歡迎，但對措施的充分性與有效實施，以及技術轉讓、商業機密、惡意商標、假冒、網絡盜版等長期存在的問題仍感到擔憂。

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此外，中國官員將知識財產權與中國市場支配地位連繫起來的言論，引起強烈關注。

報告還指出，全球存在許多非法網絡協定電視（IPTV）服務，其中許多是訂閱制的牟利服務，具備龐大且複雜的技術基礎設施。利益相關者持續利用智能儲存硬碟（ISD）與非法IPTV應用程式進行盜版。報告點名包括台灣、中國、香港、泰國、越南、墨西哥、加拿大、巴西等地的情況嚴重。中國更是相關設備的製造中心，伊拉克則是預裝盜版IPTV應用程式衛星接收器的來源地。

責任編輯：易燕丹

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