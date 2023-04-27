廣東潮州首次購一手房可用公積金付首期

廣東潮州出台樓市新政，首次購房且是一手房的，夫妻雙方可提取住房公積金用於支付購房首期。

據廣東省潮州市住房公積金中心官網，為加強市場預期引導，支持剛性和改善性住房需求，優化房地產市場環境，促進潮州市房地產業良性循環和健康發展，4月24日，潮州市住房公積金實施促進房地產市場平穩健康發展五項措施。

在首付提取政策方面，新政提出，職工首次購房，且為本市一手商品住房的，夫妻雙方可以憑相關材料到住房公積金辦事窗口提取住房公積金用於支付購房首付款。

潮州市住房公積金中心解讀指，此舉可減少職工使用自有資金付首期，緩解購房壓力。例如夫妻購房總價120萬元（人民幣，下同），按照最低兩成首期比例計算首付款總24萬元，夫妻雙方公積金賬戶餘額合計20餘萬元，按照首期提取政策，夫妻雙方先提取住房公積金支付20萬元後，只需使用自有資金支付剩下的4萬元首付，極大減輕職工購房負擔。

按照規定，夫妻雙方或共同產權人提取支付首期的額度不得超過《商品房認購協議書》中首期金額或發票金額。

新政還提出，取消借款人戶籍地限制，實行快速放款，降低借款人賬戶繳存餘額限制，並在多子女家庭方面提供住房公積金支持政策。

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責任編輯：尹航

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