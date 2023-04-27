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廣西女貪官做戲扮窮：住無電梯舊樓 一個手袋用十年

社會熱點 14:59 2023/04/27

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廣西河池女官員喬彩榮平時衣著樸素，穿的大都是幾十塊的衣服，開的也不是名車，而是低價代步車，住的還是沒電梯的舊樓。鄰居形容「她的包太舊了，都看她背了好幾年了。」可在清廉的人設背後，喬彩榮大肆斂財，還因涉嫌嚴重違紀違法，2022年6月被審查調查，2022年12月被開除黨籍和開除公職。

喬彩榮是廣西河池市社會科學界聯合會原黨組書記、主席。她1987年參加工作，30歲就當上處級領導，41歲便成為重要部門「一把手」。

對於別人送禮求辦事，喬彩榮認為，為了幫他人辦事，自己付出大量工作辛勞，不是白拿錢，所以她接受每一筆錢財都「心安理得」。喬彩榮想盡一切辦法利用權力大肆斂財，盯上了管轄的一些國有資產，伙同他人進行私分，甚至讓商戶老板幫她免費建起一棟樓。

除了金錢方面，她在用人上，還違規將一些僅有初中學歷的老家親屬，安排進入各單位。這些親戚只領薪水不做事，有的甚至幾年都不來單位上班。

喬彩榮喜歡打麻雀、瑜伽、乒乓球，擔任審計局「一把手」期間，就用公款在單位裡修建瑜伽室、乒乓球室、棋牌室和專門的浴室，還不許其他職工使用，經常在單位約上「好姐妹」打牌到凌晨，吃吃喝喝到大半夜，單位廚師苦不堪言。

因涉嫌嚴重違紀違法，喬彩榮2022年6月被審查調查，同年12月被開除黨籍和開除公職。

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責任編輯：尹航

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