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中國外交部曾讓他補歷史 英外相這次引述了《三國演義》

國情動向 15:49 2023/04/27

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英國外交大臣祈湛明（James Cleverly）近日發表對華立場的演講，他在演講中大篇幅講述中國歷史，還引用了《三國演義》中的「分久必合，合久必分」。

祈湛明當地時間4月25日就對華立場發表演講。據英國政府網站公佈的演講稿，祈湛明說，無論是「威脅」、「伙伴」還是「對手」這樣的詞彙，都無法恰當形容中國，英國的對華政策無法用一句話或一個詞來概括，這麼做是不可能、不切實際的，更是不明智的。

英外相稱孤立中國做法錯誤 促華增加軍事透明度

他講起中國的歷史，

中國是少數幾個可以追溯到兩千年前的國家之一，公元前221年被秦朝統一。幾個世紀以來，一次次的內戰或外國入侵，將中國分裂成敵對的王國，但在每一次動蕩之後，中國總是重新崛起。

中國史詩《三國演義》的開篇描述了這個循環：天下大勢、分久必合，合久必分。（The opening line of the Chinese epic ‘Romance of the Three Kingdoms’ describes this cycle：Empires wax and wane; states cleave asunder and coalesce.）

祈湛明還提到中國的四大發明，介紹中國歷史文明的深度和複雜。

之後，他說，英國的對華政策有三大支柱：

  • 只要北京的行動對我們的人民或我們的繁榮構成威脅，我們就會加強我們的國家安全保護。
  • 深化合作，加強與印太地區和世界各地的朋友和夥伴的聯盟。
  • 通過雙邊和多邊方式與中國直接接觸，以維護和建立開放、建設性和穩定的關係，體現中國的全球重要性。

值得一提是，祈湛明稍早前曾就台灣問題表態稱，「台灣問題不是中國內政」，和平解決台灣問題符合所有人利益。對此，中國外交部表示，他「應該好好補一補歷史課」，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》白紙黑字寫著，《波茨坦公告》清清楚楚印著。

英國外相說了什麼？北京讓他「好好補一補歷史課」

三年抗疫納初中歷史教材 網民：我們都是見證者

責任編輯：尹航

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