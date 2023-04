中國外交部曾讓他補歷史 英外相這次引述了《三國演義》

英國外交大臣祈湛明(James Cleverly)近日發表對華立場的演講,他在演講中大篇幅講述中國歷史,還引用了《三國演義》中的「分久必合,合久必分」。

祈湛明當地時間4月25日就對華立場發表演講。據英國政府網站公佈的演講稿,祈湛明說,無論是「威脅」、「伙伴」還是「對手」這樣的詞彙,都無法恰當形容中國,英國的對華政策無法用一句話或一個詞來概括,這麼做是不可能、不切實際的,更是不明智的。

英外相稱孤立中國做法錯誤 促華增加軍事透明度

他講起中國的歷史,

中國是少數幾個可以追溯到兩千年前的國家之一,公元前221年被秦朝統一。幾個世紀以來,一次次的內戰或外國入侵,將中國分裂成敵對的王國,但在每一次動蕩之後,中國總是重新崛起。

中國史詩《三國演義》的開篇描述了這個循環:天下大勢、分久必合,合久必分。(The opening line of the Chinese epic ‘Romance of the Three Kingdoms’ describes this cycle:Empires wax and wane; states cleave asunder and coalesce.)