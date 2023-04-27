內地五一假期鐵路預計輸送旅客1.2億人次 破同期最高紀錄

內地鐵路「五一」 小長假運輸今日啟動，至5月4日共8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平。

國鐵集團預計，五一假期日均發送旅客1,500萬人次。本周六（29日），即假期首日將迎來客流最高峰，預計發送旅客超過1,900萬人次，超歷史最高峰日10%以上。

國鐵集團客運部負責人指，內地防疫鬆綁以來，鐵路客流增長勢頭強勁。今年五一旅客出行需求旺盛，從鐵路預售情況來看，預計假期首尾長途客流為主、中間短途客流為主。截至今日上午8時，已售出五一小長假運輸期間火車票6,908萬張，其中，北京至上海、成都至西安、廣州至長沙等方向客流量較大。

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鐵路部門將最大限度挖掘運輸潛力增加運力投放，實行高峰列車運行圖，進一步優化運輸組織，日均開行旅客列車10,800多列，較日常增加1,800多列，較2019年同期增長21%；最高峰日安排開行列車超過11,300列。

高速公路流量將破歷史峰值

另外，五一假期高速公路總體流量將大幅上漲，預計全國高速公路日均流量將達5,330萬至5,430萬輛，假期首日流量或突破歷史峰值。

為便利市民出行，四川綿陽、湖北荊州等多地交管部門明確，五一期間對外地遊客輕微交通違法採取教育提醒，不予處罰。例如，荊州交警對因不熟悉路況駛入禁行區域、以及發生的其他交通違法行為，情節輕微的外地車輛，指出違法行為，給予口頭警告，不罰款、不記分、不扣車。

責任編輯：易燕丹

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