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20年受賄近2億 杭州市委前書記周江勇認罪 將擇期宣判

社會熱點 19:42 2023/04/27

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浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇，被控受賄近2億元（人民幣，下同），案件一審開庭，他當庭認罪悔罪，法庭將擇期宣判。

案件今日在安徽省滁州市中級人民法院公開審理，周江勇被控在2001年至2021年期間，利用職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人財物，共計折合1.93億多元。檢察機關提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

杭州市委原書記周江勇被雙開 涉支持資本無序擴張

周江勇案情首次披露 大搞「一家兩制」弟弟成防火墻

在庭審中，檢察機關出示相關證據，周江勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表辯論意見，周江勇進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

現年56歲的周江勇是浙江寧波人，曾任寧波市委常委、舟山市委書記、温州市委書記等職。2017年6月出任浙江省委常委，不到一年，再改任杭州市委書記。仕途一度被普遍看好的周江勇，2021年8月因貪污落馬，去年被「雙開」（開除黨籍和公職），還是首個被指與資本勾連，支持資本無序擴張的「老虎」。

責任編輯：易燕丹

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