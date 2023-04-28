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李尚福晤印度防長：應推動邊境局勢早日轉入常態化管控

國情動向 12:01 2023/04/28

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國務委員兼國防部長李尚福會見印度國防部長辛格（Rajnath Singh），雙方就兩國兩軍關係交換意見。李尚福表示，雙方應把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。辛格指，中方違反現有協議已侵蝕雙邊關係基礎。

中國國防部公佈，4月27日，正在印度新德里出席上海合作組織成員國國防部長會議的李尚福會見辛格，雙方就兩國兩軍關係交換意見。

李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

他說，目前，中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持了溝通，應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。

據印度國防部公佈，辛格明確表示，印中關係的發展以邊境地區和平與安寧為前提。他補充說，LAC（邊境實際控制線） 的所有問題都需要根據現有的雙邊協議和承諾來解決。他重申，違反現有協議已經侵蝕了雙邊關係的整個基礎，在邊界脫離接觸之後自然會降級。

據悉，中印軍隊三年前曾在雙方有邊境爭議的拉達克地區發生衝突，雙方均有傷亡。這是2020年衝突發生以來首次防長級會晤。

責任編輯：陳俊賢

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