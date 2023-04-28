外電指德國或限制向中國出口製造半導體用化學品

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美擴大對新疆棉禁令 越南服裝出口受打擊
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彭博社報道指，德國政府可能會限制向中國出口用於製造半導體的化學品。中國外交部表示，搞對華出口管制最終只會損人害己，呼籲推動構建開放型的世界經濟。
據路透社報道，德國政府發言人表示，德國總理目前沒有推進禁止向中國出口芯片製造所需化學品的計劃。
（第三版更新於17:40新增德國政府回應）
知情人士稱，相關討論仍處於初期階段，而參與討論的官員都知道這類措施可能損害跟北京的商業關係。
其中一人還說，實施出口管制最快又最實際的方法，是把個別商品和服務列入德國的國家軍民兩用清單。
德國政府未有證實上述消息，中國駐柏林大使館未回應置評請求。
這將是德國重新評估對華關係之際正在考量的最新措施。現任總理朔爾茨（Olaf Scholz）的聯合政府正催促其最大貿易夥伴更公平地開放市場，卻也日益提防作為戰略對手的北京。
在北京，外交部發言人毛寧今日（28日）回應指，經貿合作是互惠互利，中國是全球半導體的重要市場，一些國家以所謂降低依賴的名義，搞對華出口管制不具建設性，最終只會損人害己，亦影響全球的產業鏈供應鏈穩定。中方奉勸這些國家尊重市場經濟規律，從維護規則及自身利益出發，與中方一起維護國際經貿秩序，推動構建開放型的世界經濟。
責任編輯：尹航