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內地五一假期人潮回歸 出行訂單折射內需強勁

經濟脈搏 14:48 2023/04/28

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內地「五一」連休五日，出行大軍摩拳擦掌。有些路線的火車票比春運時段還難搶；機票訂票已超600萬人次。專家表示，今年「五一」旅遊出行支出增加，但出行熱情不減，預測將創造1200億元（人民幣，下同）的旅遊收入。

「五一」出行訂單折射內需強勁

馬蜂窩數據顯示，在「早鳥」訂單中，今年「五一」期間長線出行訂單佔比超過80%，海南三亞、雲南昆明、四川成都、重慶、貴州貴陽躋身熱度漲幅最高的國內長線目的地。

據航班管家機票數據，自3月以來「五一」假期國內航線經濟艙平均購買票價1157.6元（含燃油基建費），較2019年提升53.2%。全國「五一」期間機票訂票已超600萬人次。

廣州疾控指甲流高峰已過 但要防另一種病

去哪兒網酒店預訂數據顯示，今年「五一」，三四星級酒店預訂佔比提升，從2019年的39%提升至今年的48%。另一方面，豪華型五星級酒店的佔比下滑，與今年「五一」酒店價格平均上漲2至3倍有關。

挖掘三四線「寶藏城市」

淄博是位於山東省中部的三線城市，近期卻憑藉「淄博燒烤」等熱搜，成為新晉網紅旅遊城市。攜程數據顯示，淄博「五一」整體旅遊訂單較2019年上漲441%。不只是淄博，「五一」期間酒店預訂量Top50城市榜單，增幅最高的前三名皆為三四線地區。

去哪兒公共事務部高級經理肖鵬表示，從需求側來看，今年五一是很多人疫情三年後首次出遊，想住得更好一點；從供給側來看，疫情三年來，小型酒店數量減少了，一些連鎖品牌酒店數量增加；從價格來看，一些舒適型酒店價格如今已經與經濟型酒店相差不大。

一位北京市民透露，「五一」打算前往山西旅遊。 搶票當日他一直抱著手機不斷刷新頁面，時間一到，準時點進搶票介面。 沒想到系統出現卡頓，等他退出再刷新，票已經沒了。

中國旅遊研究院院長戴斌指出，每年春節、「五一」、國慶假期都是城鄉居民集中出遊時段。今年「五一」尤其不同，消費火熱，預計創造1200億元消費。

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責任編輯：陳俊賢

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