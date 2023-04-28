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美擴大對新疆棉禁令 越南服裝出口受打擊

國情動向 17:32 2023/04/28

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美國將於今年6月正式啟動全面禁止使用中國新疆棉的禁令，令越南服裝產業出口壓力倍增，去年10月至今已致9萬人失業。外交部早前回應，將正常經貿合作政治化，破壞國際產供鏈穩定。

據路透社報道，美國擴大《防止強迫維吾爾族人勞動法》（UFLPA），將於今年6月開始全面禁止新疆強迫勞動生產的原材料和部件。出口到美國的商品需要向海關提供原材料產地證明。

美國海關數據顯示，截至4月3日，共有價值1500萬美元的服飾鞋類貨物遭到UFLPA檢查，有超過80%來自越南，其中只有13%被批准入境。

美國進口商則保持樂觀態度，但他們擔憂供應鏈可能被打亂，因越南相關行業協會指出，當地服飾製造商約有一半的原材料依賴中國供應。越南相關行業協會又指，UFLPA以及歐美需求萎縮，去年10月以來，已經導致越南服飾製造業已裁員近9萬人。

Adidas和Nike表示，正在縮減越南供應商的產量，但未對UFLPA作出評論。有關行業人士表示，他們將梳理供應鏈，了解每個原材料產地，並提供充分的盡職調查證明。

中國外交部發言人毛寧早前表示，美國以根本不存在的新疆「強迫勞動」為藉口，將正常經貿合作政治化，非法扣留有關產品，違反國際貿易規則，破壞國際產供鏈穩定，最終也將損害美國的利益，中方將採取必要措施堅定維護中國企業的正當合法權益。

責任編輯：陳俊賢

 

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