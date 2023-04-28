內地近50萬粉絲網紅拍片虐貓 拔指甲刺鐵針手段殘忍

在微博、抖音、Bilibili合計有四十八萬粉絲的美食博主徐某輝（網名「傑克辣條」）被曝「處刑式虐貓」，並拍攝虐貓視頻上傳至網絡販賣。目前公安機關已將其予以治安拘留，徐某輝在微博發布致歉信。

網民爆料帖文顯示，虐貓當事人徐某輝對貓實施拔指甲、鐵簽穿刺、火燒、拖行踩踏，捆綁在樹上活活肢解，折磨超一小時的惡劣殘忍行為。徐某輝還自稱曾長期大量捕捉流浪貓後殘忍虐殺，並拍攝虐殺視頻上傳網絡進行炫耀、販賣。

▲ 圖片來源：微博

▲ 圖片來源：微博

徐某輝的賬號在抖音擁有6萬粉絲，在Bilibili粉絲高達40萬，其Bilibili主頁已被顯示「該賬戶存在爭議，請謹慎甄別」的提醒。

內媒聯繫到徐某輝的經紀公司，該司工作人員表示，虐貓事件性質嚴重，若屬實，將會與徐某輝解約。

安徽阜南縣公安局發布通告稱，接到群眾報警稱貓被偷走，已找到盜貓人徐某輝，請求警方提供幫助。之後，警方查明徐某輝在一小樹林內對貓實施虐待，並拍攝成短視頻在QQ群內分享。後經互聯網傳播，受到網民和動物保護人士譴責，造成惡劣社會影響。根據《治安管理處罰法》有關規定，公安機關依法對徐某輝予以治安拘留。

天降1.5米鋼筋刺入保潔員頭部 物業及49戶居民均擔責（有片）

結束20年旅美生活 大熊貓丫丫回國料傍晚返抵上海

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道