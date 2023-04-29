內地五一料2.4億人次出遊 上海、南京等出境遊熱度攀升

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內地「五一」小長假今日展開，中國旅遊研究院預計，今年出遊人次有望突破2019年同期水平，達2.4億人次。另外，在上海、江蘇等地，旅客出境遊熱度持續攀升。
今年五一旅遊需求迎來集中釋放，假日消費增長勢頭强勁。內地熱門城市五一機票提前預訂量遠超2019年同期；境內酒店市場的搜索熱度已達2022年同期9倍以上；國內旅遊訂單創五年來最高。
中國旅遊研究院院長戴斌表示，從預測數據來看，今年將是2020年以來最好的五一勞動節假日旅遊市場，也是乙類乙管以後迎來旅遊市場復甦和產業振興的第一個轉折點。從預測數據看，今年的5天假期將會有超過24,000萬人出遊，將恢復到2019年的104%。從旅遊收入看，預計會創造1,200億以上的旅遊收入，恢復到2019年的83%以上。
五一假期作為出境團隊遊重啟後的首個假期，在上海、江蘇等地，旅客出境遊熱度持續攀升。南京出入境邊防檢查站消息指，目前出境遊旅客已佔該口岸出境總量的65%。五一假期，南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬多人次，日均客流量近4,000人次。
根據預測，五一假期，上海浦東國際機場出入境旅客總數預計將達到21.7萬人次，日均4.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客總數預計將達到3.3萬人次，日均近0.7萬人次。
另外，全國鐵路今日迎來五一假期客流最高峰日，國鐵集團預計發送旅客1,950萬人次，計劃開行旅客列車11,873列。
責任編輯：易燕丹
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