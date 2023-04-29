深中通道伶仃洋大橋合龍擬明年通車 深圳至中山將20分鐘直達

作為粵港澳大灣區重點樞紐工程，深中通道伶仃洋大橋周五（28日）順利合龍，意味着該項目橋樑工程實現全線合龍。整個項目有望於明年建成通車，屆時深圳至中山的車程將由目前2個小時縮減為約20分鐘。

深中通道連接珠江口東岸的深圳和西岸的中山，全長約24公里，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程。其中跨海段長22.39公里，行車時速100公里，採用雙向八車道高速公路技術標準。

其中，伶仃洋大橋是深中通道關鍵控制性工程之一，全長2826米，為主跨1666米的三跨全漂浮體系鋼箱梁懸索橋，是世界最大跨徑全離岸海中懸索橋。大橋橋面高達91米，是世界最高橋面海中大橋。大橋錨碇重達170萬噸，是世界最大海中錨碇。

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伶仃洋大橋合龍後，橋樑工程將全面開展橋面鋪裝及附屬結構施工。海底沉管隧道已完成31個管節沉放安裝，正進行最後一個管節（含最終接頭）二次舾裝等作業，計劃今年年底實現隧道貫通。東、西人工島建設和沉管內工程穩步推進，房建、機電、供電、交安等工程也將全面展開。

按工期計劃，深中通道擬於2024年全線建成通車，屆時將與虎門大橋、南沙大橋、廣深高速、廣珠東線、廣珠西線等通道一起，將粵港澳大灣區城市群串珠成鏈，構建大灣區「一小時經濟圈」新格局，進一步推動灣區珠江兩岸人流、物流、資金流、信息流的互聯互通。

責任編輯：易燕丹

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