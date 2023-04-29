  • 27°C
香港時間 : 2023429日 (週六) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深中通道伶仃洋大橋合龍擬明年通車 深圳至中山將20分鐘直達

社會熱點 14:16 2023/04/29

分享：

分享：

作為粵港澳大灣區重點樞紐工程，深中通道伶仃洋大橋周五（28日）順利合龍，意味着該項目橋樑工程實現全線合龍。整個項目有望於明年建成通車，屆時深圳至中山的車程將由目前2個小時縮減為約20分鐘。

深中通道連接珠江口東岸的深圳和西岸的中山，全長約24公里，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程。其中跨海段長22.39公里，行車時速100公里，採用雙向八車道高速公路技術標準。

其中，伶仃洋大橋是深中通道關鍵控制性工程之一，全長2826米，為主跨1666米的三跨全漂浮體系鋼箱梁懸索橋，是世界最大跨徑全離岸海中懸索橋。大橋橋面高達91米，是世界最高橋面海中大橋。大橋錨碇重達170萬噸，是世界最大海中錨碇。

【大灣區】深中通道海底隧道新突破 擬明年通車

【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂  創世界紀錄（多圖，有片）

伶仃洋大橋合龍後，橋樑工程將全面開展橋面鋪裝及附屬結構施工。海底沉管隧道已完成31個管節沉放安裝，正進行最後一個管節（含最終接頭）二次舾裝等作業，計劃今年年底實現隧道貫通。東、西人工島建設和沉管內工程穩步推進，房建、機電、供電、交安等工程也將全面展開。

按工期計劃，深中通道擬於2024年全線建成通車，屆時將與虎門大橋、南沙大橋、廣深高速、廣珠東線、廣珠西線等通道一起，將粵港澳大灣區城市群串珠成鏈，構建大灣區「一小時經濟圈」新格局，進一步推動灣區珠江兩岸人流、物流、資金流、信息流的互聯互通。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大灣區】深中通道不僅橋塔高90層樓 還創出多項世界第一（多圖，有片）
2021/06/18
【大灣區】深中通道不僅橋塔高90層樓 還創出多項世界第一（多圖，有片）
【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關
2021/06/21
【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
2021/08/10
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
【大灣區】深中通道海底隧道新突破 擬明年通車
2023/02/02
【大灣區】深中通道海底隧道新突破 擬明年通車

你可能感興趣

【大灣區】深中通道不僅橋塔高90層樓 還創出多項世界第一（多圖，有片）
13:27 2021/06/18
【大灣區】深中通道不僅橋塔高90層樓 還創出多項世界第一（多圖，有片）
【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關
15:16 2021/06/21
【大灣區】深中通道接合「最困難沉管」 工程再攻刻一關
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
17:46 2021/08/10
【大灣區】深中通道伶仃洋大橋西主塔封頂 創世界紀錄（多圖，有片）
基建 基建項目 交通 深中通道 中山 深圳 大灣區

下一篇文章

孕婦地鐵逼讓座遭拒 一路怒轟男乘客「我就這態度看你讓不讓」（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

銀河系有幾重？中國天文學家精確測量算出最新答案
銀河系有幾重？中國天文學家精確測量算出最新答案
廣西女貪官做戲扮窮：住無電梯舊樓 一個手袋用十年
廣西女貪官做戲扮窮：住無電梯舊樓 一個手袋用十年
廣州疾控指甲流高峰已過 但要防另一種病
廣州疾控指甲流高峰已過 但要防另一種病
內地近50萬粉絲網紅拍片虐貓 拔指甲刺鐵針手段殘忍
內地近50萬粉絲網紅拍片虐貓 拔指甲刺鐵針手段殘忍
張文宏：第二波疫情有抬頭跡象 惟總體溫和
張文宏：第二波疫情有抬頭跡象 惟總體溫和
天降1.5米鋼筋刺入清潔工頭部 物管及49戶居民均擔責（有片）
天降1.5米鋼筋刺入清潔工頭部 物管及49戶居民均擔責（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款