商務部斥美特別301報告偏離客觀實際 中方堅決反對

美國貿易代表辦公室日前發布關於知識產權保護的《特別301報告》，繼續將中國列入重點觀察國家名單。中國商務部指報告有關內容偏離客觀實際，相關評判缺乏客觀公正，中方對此堅決反對。

商務部發言人强調，中國政府高度重視知識產權保護，實行嚴格的知識產權保護制度，不斷加強立法保障、提高執法效能、完善管理體制，全面提升保護能力。

美國發表特別301報告 將中俄等7國列優先觀察名單

世界知識產權組織：2022年中國PCT國際專利量繼續排行首位

中國在保護知識產權方面的進步和成就有目共睹。在世界知識產權組織發布的《全球創新指數報告》中，中國排名由2012年的第34位上升至2022年的第11位。中國美國商會發布的《2023年度美國企業在中國白皮書》表示，2022年中國在知識產權方面取得很大進步。

發言人稱，中國政府堅持推進高水平開放，積極對接國際高標準知識產權規則，持續優化創新環境和營商環境，依法平等保護中外權利人的合法權益。中國願繼續與各國加強知識產權交流合作，共同為全球企業營造公平競爭的市場營商環境。

責任編輯：易燕丹

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