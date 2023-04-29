民宿謊稱涉賣淫嫖娼遭查封 遊客退訂後五一房價即加3倍

內地五一假期出遊熱度持續走高，全國各地酒店民宿一房難求，有民宿老闆疑趁機大賺一筆，謊稱民宿因賣淫嫖娼被查封，要求客戶退訂後再大幅加價。

福建綜合頻道報道，劉先生4月12日在福州「朝陽公寓」民宿預定一套親子房，與民宿老闆商定好一晚房價為218元（人民幣，下同），並即交付500元訂金。豈料到周一（24日），對方突然通知他稱，民宿因「賣淫嫖娼」被查封，沒法提供房間需要退訂。

然而，劉先生的朋友當晚聯絡該民宿查詢是否有同樣的房間時，對方表示房間仍可預定，只是價格漲到458元一晚。劉先生認為民宿是在找借口毀約，變相漲價。

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內媒記者其後「放蛇」，詢問民宿房間的訂購情況，一名工作人員表示，五一期間的房間仍可下單，並再加價至658元一晚，是劉先生最初預訂價錢的三倍。對於民宿被查封一事，對方卻稱無相關事件。此外，民宿相關負責人表示，員工因調換房間的問題與顧客發生誤會，於是編造藉口想讓顧客退單。民宿目前以原價格接待劉先生，並向對方道歉，雙方已達成和解。

福建省消費者權益保護委員會强調，雖然民宿酒店價格可以隨行就市，但已成交的訂單，不能隨意毀約，更不能只算經濟賬，以虛抬價格等手段謀求差價不當利益。

責任編輯：易燕丹

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