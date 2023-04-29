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國家體育總局局長：要果斷遏制體育腐敗

社會熱點 17:53 2023/04/29

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國家體育總局局長高志丹表示，要以最果斷的措施及堅決的態度，遏制體育腐敗問題，加強體育行業廉潔文化。

高志丹在在一個交流研討會上指出，體育行業作風問題突出表現在腐敗問題多發頻發、賽風賽紀問題突出、利益輸送問題隱形變異。產生這些問題的原因在於個別協會、單位在改革中黨的領導弱化、虛化，在於權力高度集中、缺乏監督制約，在於急功近利的政績觀扭曲了體育精神，在於紀律規矩意識淡薄。

他强調，體育領域的行風建設特別是賽風賽紀和興奮劑問題，事關民族形像、國家形像、體育形像，是影響中國體育強國建設的關鍵一環。要重視並切實解決這些問題，不能讓其成為阻礙體育事業高質量發展的「攔路虎」和建設體育強國的「絆腳石」。

高志丹表示，當前體育行業黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜，根除腐敗和不正之風任重道遠。要以最果斷的措施遏制體育腐敗問題增量，以最堅決的態度減少行風行紀問題存量，同時深化體育管理體制改革，加強體育行業廉潔文化建設，傳播體育正能量。

李強：推進廉潔政府建設　對一切腐敗零容忍

深陷李鐵案醜聞 中超球會武漢長江宣佈解散

責任編輯：易燕丹

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