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受需求不足及高基數影響 內地4月官方製造業PMI降至49.2

經濟脈搏 11:06 2023/04/30

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內地4月官方製造業採購經理指數（PMI）回落至49.2，遜於預期，新訂單指數低於臨界點，比上月下降4.8個百分點，表明制造業市場需求回落。非製造業商務活動指數為56.4，亦遜於預期，比上月下降1.8個百分點。

4月份，受市場需求不足和一季度製造業快速恢復形成較高基數等因素影響，製造業PMI降至臨界點以下，景氣水平按月回落。4月製造業PMI為49.2，比上月下降2.7個百分點。從企業規模看，大、中、小型企業PMI均較上月回落，且均低於臨界點。

具體從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，均較上月回落。生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點；新訂單指數為48.8，表明製造業市場需求回落；原材料庫存指數和從業人員指數，亦均低於臨界點。
 
4月份，非製造業商務活動指數為56.4，比上月下降1.8個百分點，高於臨界點，非製造業保持較高景氣水平。

4月份，綜合PMI產出指數為54.4，比上月下降2.6個百分點，仍位於較高運行水平，表明內地企業生產經營總體持續擴張。

內地五一料2.4億人次出遊 上海、南京等出境遊熱度攀升

責任編輯：尹航

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