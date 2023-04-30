內地最新數據 農民工數量增至近3億人

國家統計局公佈最新數據，2022年內地農民工群體總量增至2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1%；月均收入比上年增長4.1%。

國家統計局最新發布的2022年農民工監測調查報告顯示，2022年，全國農民工總量達2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1%。本地農民工增速快於外出農民工，比上年增長2.4%。外出農民工中，跨省流動人數比上年減少，省內流動人數增加。

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分地域看，來自東部、中部及西部地區的農民工數量均有所上漲，選擇在東部地區就業的農民工數量最多，在中西部地區就業的農民工人數增長較快，比上年增長3.0%。

女性農民工佔比有所上升，比上年提高0.7個百分點。超半數農民工選擇在第三產業就業，佔比較上年提高0.8個百分點。

收入方面，農民工月均收入平穩增長，月均收入比上年增長4.1%，其中，東部地區農民工月均收入增速最快，比上年增長4.5%，中部、西部地區農民工月均收入增速均超過3.5%。分行業看，從事住宿餐飲業農民工月均收入增速最快，比上年增長5.1%。

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責任編輯：尹航

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