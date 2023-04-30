中國外交部談沙伊復交：習近平親自做工作

被視為中東地區宿敵的伊朗與沙特在斷交多年後簽署協議，同意恢復兩國外交關係。中國外交部亞非司司長王鏑近日接受官媒《人民日報》訪問時透露，國家主席習近平親自做兩國領導人工作，支持沙特伊朗發展睦鄰友好關係。

王鏑透露，去年12月，習近平對沙特進行國事訪問。今年2月，習近平接待伊朗總統萊希訪華。期間，習近平親自做兩國領導人工作，支持沙特伊朗發展睦鄰友好關係。在斡旋沙伊對話、推動沙伊復交進程的具體過程中，中方發揮了不偏不倚、公正平衡的調解人作用。

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王鏑提到兩個細節，一個是在沙伊對話閉幕式上，中沙伊三方代表團的座位擺成一個等邊三角形，這種安排體現中國一貫倡導的國與國之間彼此平等相互尊重的立場。

另一個細節是3月10日沙伊北京對話閉幕式合影環節，中央外辦主任王毅分別握著沙伊雙方代表團團長的手，象征著在中方支持下沙伊關係實現「破冰」。4月6日沙伊外長北京會晤時秦剛國務委員兼外長同沙伊兩國外長三人的手緊緊地握在一起，象征著沙伊關係實現「融冰」。

王鏑還談到現階段中國參與協調中東地區事務的主要目標。王鏑表示，中國是中東國家的好朋友、好夥伴。雙方政治互信基礎堅實，合作共建「一帶一路」成果豐碩，文明互鑒豐富多彩。目前，中國已同該地區12個國家建立全面戰略夥伴關係或戰略夥伴關係。去年12月，首屆中阿峰會成功舉行，中阿雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，將全面合作、共同發展、面向未來的中阿戰略夥伴關係提升到新水平。

王鏑表示，未來，中國將一如既往尊重中東國家的主人翁地位，支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，反對外部幹涉，做支持中東和解、和平、和諧的力量。中國也將同中東國家共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手促進中東的安全穩定、發展繁榮、包容和諧。

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責任編輯：尹航

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