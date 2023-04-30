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國家網信辦：百度、微博、豆瓣等互聯網巨頭被約談

社會熱點 16:24 2023/04/30

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國家網信辦公佈，針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，對其用戶發布的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信等有害信息在網上傳播的問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

國家網信辦今日公佈，今年一季度，全國網信系統進一步加大網絡執法力度，健全制度機制，增強工作隊伍，規範網絡執法行為，持續推進「清朗」系列專項行動，堅決依法查處網上各類違法違規行為，累計約談網站2203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。

國家網信辦具體公佈，

  • 各級網信部門依法查處「日報頭條」「華人衛視」「法治觀察內參網」等一批違規從事互聯網新聞信息服務、破壞網絡傳播秩序的網站；
  • 依法關閉「人民新聞報網」「日報頭條網」等一批假冒仿冒或侵權網站；
  • 依法下架或關停一批傳播色情低俗信息的應用程序等。

針對微軟必應（Bing）搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發布或者傳輸信息等問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，處置相關賬號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台履行主體責任不力，對其用戶發布的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害信息在網上傳播的問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關賬號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

國家體育總局局長：要果斷遏制體育腐敗

民宿謊稱涉賣淫嫖娼遭查封 遊客退訂後五一房價即加3倍

責任編輯：尹航

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