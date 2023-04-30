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駐加使館批杜魯多：影射中國使用奴隸勞動是「賊喊捉賊」

國情動向 17:25 2023/04/30

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中國駐加使館表示，日前，加拿大總理杜魯多在訪美期間惡意詆毀中國人權狀況，影射中國鋰礦生產使用所謂「奴隸勞動」，這完全是罔顧事實、顛倒黑白。過去的一百多年里，加拿大許多黑人和原住民被迫為奴，加領導人的涉華言論無異是賊喊捉賊。

駐加使館發言人說，所謂「奴隸勞動」、「強迫勞動」不在中國，而在美國、加拿大等西方國家。據統計，1525年至1866年間，累計有超過1250萬非洲人被販運到美洲從事強迫勞動。過去的一百多年里，加拿大許多黑人和原住民被迫為奴，一些城市甚至曾存在奴隸拍賣場。由此可見，奴隸勞動、強迫勞動等荒謬指控完全是美、加等西方國家自身罪責的映射。加領導人的涉華言論無異是賊喊捉賊。

國務院報告指美國人權標誌性倒退 人民自由被架空

發言人說，加方政客將中國鋰礦生產和「奴隸勞動」聯繫起來，實質就是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸淩，企圖破壞中國繁榮穩定、遏制中國發展。發言人列舉原住民兒童慘遭迫害、反穆斯林、反亞裔等例子，質疑加方有何資格對中國人權狀況說三道四。

發言人說，中國人權狀況怎麽樣，中國人民最有發言權。中方奉勸加方好好照照鏡子，深刻反省，采取切實措施解決本國嚴重的人權問題。同時尊重事實，摒棄偏見，停止惡意詆毀中國人權狀況，否則必將自食惡果。

美國國務院人權報告 再就新疆問題點名中國

澳洲一機構公佈新疆警察名單 中國官媒發現劉德華周潤發上榜

責任編輯：尹航

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