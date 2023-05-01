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拉薩遊客自述住網紅酒店聞臭味 驚揭床下有屍體

社會熱點 15:58 2023/05/01

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假期出遊賞景休閒本是樂事，可內地網民分享了自己的恐怖遭遇，他入住西藏拉薩一間網紅酒店，床下竟有屍體，不知情的他還聞到了臭味。但酒店方則指該網民發布虛假信息，之後該網民再次發帖稱自己發布的內容屬實。

網友張先生近日在社交平台發帖稱，自己和朋友一行人前往拉薩旅游，4月21日入住一間網紅酒店，房型為大床房，位置在3樓。晚上7點半，張先生回來稍微休整了一下，然後換衣服出門吃飯，當時他就聞到了一些臭味，但他沒多想。

當天傍晚7點半左右回來時，臭味變濃很多。由於入住後房間有地暖，加上自己當時也脫了鞋，張先生還以為是自己的腳臭。所以出門吃飯之前，他特地把房間窗戶打開了。晚上10點半再次回到房間時，房間已經臭到受不了。

張先生向酒店反映後，被換到了4樓的房間。可22日凌晨1點半左右，酒店服務員敲響了他的房門，說樓下有警察找，並把他帶到了之前入住過的3樓房間。

張先生公佈了恐怖經歷（圖片來源：微博）

張先生貼出了自己的入住憑證和派出所筆錄（圖片來源：微博）

張先生說，「到了一看，我驚呆了，好多警察，後來才知道是刑警隊的。我問什麼事啊，他說房間死人了。我又問人在哪裡，他說就在床底下。」

在張先生發布的帖子中，他還貼出了自己的入住憑證和派出所筆錄。

4月30日上午，涉事酒店一名工作人員公開表示，張先生發布的差評屬於虛假信息。當天下午，張先生再次發帖「西藏拉薩古x客棧驚心動魄一幕」，稱自己發布的內容屬實。

五一假期｜夜宿大學生佔滿門店 南京海底撈食客用餐難

責任編輯：尹航

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