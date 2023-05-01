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用命旅遊？ 河南遊客排隊「狗爬式」過懸崖 （有片）

社會熱點 19:38 2023/05/01

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河南林州一段「遊客無保護措施」狗爬式過懸崖的片段引發關注，片中顯示，現場沒有對遊客的任何保護措施，邊上即是萬丈深淵。當地文廣旅局表示，該地區非景區，處於未開發地區，已對帶隊者批評教育。

林州市旅遊和文化廣電局工作人員今日（1日）表示，已經關注到該視像，視像顯示中眾人爬行的位置並非景區，屬於未開發地帶，就位於龍床口一帶。 經核實，上述路線系一家戶外運動俱樂部自發組織驢友（未開發地帶戶外旅遊者們）去攀爬的，他們專門挑刺激驚險的位置去，好在目前並沒有出現意外事故，「已經找到了帶隊的相關負責人，進行了批評教育。」 

林州市龍床口村村支書稱，此前村民放羊時，羊會從此處經過，這條路是戶外登山人員自發考察的路線。 遊客如果缺乏足夠的體力和專業技能，貿然前往，發生危險事故的概率是很高的。 

一名爬過懸崖的遊客表示，所攀爬的懸崖是龍床口，攀爬通道的長度大概在二十米左右，寬度一米多接近兩米，「不是景區裡面，是村與村中間的通道。 實際通道沒有視像里看起來那麼危險，這個地方附近有很多類似的通道。」

責任編輯：陳俊賢

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