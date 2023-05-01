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秦剛晤蒙古外長 雙方同意加強防治沙塵暴合作

國情動向 21:07 2023/05/01

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國務委員兼外長秦剛今日（1日）在北京和訪華的蒙古外長巴特策策格會談，雙方一致同意加強防治沙塵暴合作，共同推進可持續發展。

據中國外交部公佈，秦剛表示，中方始終從戰略高度和長遠角度把握中蒙關係，願同蒙方一道，落實好兩國元首重要共識，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互支持，不斷增進政治互信和國民友好，深度對接發展戰略，持續深化共建「一帶一路」、礦產、互聯互通等領域合作，共建和平共處、守望相助、合作共贏的兩國命運共同體。

巴特策策格表示，蒙中關係建立在相互尊重主權和領土完整、相互尊重彼此核心利益、互利共贏等原則基礎上。同中國發展穩定、友好、全方位合作關係是蒙對外政策優先方向。蒙方一貫堅持一個中國原則，認為台灣、涉港、涉藏問題純屬中國內政，贊賞並支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化政治互信，拓展務實合作，不斷賦予雙邊關係新內涵，將兩國關係打造成為地區典範。

雙方還一致同意加強防治沙塵暴合作，共同推進可持續發展。

責任編輯：陳俊賢

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氣候暖化 外交 政治 可持續發展 蒙古國 沙塵暴 一帶一路 中國

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