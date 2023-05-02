美眾議長麥卡錫籲以色列審查中國投資 中方這樣回應

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週一（1日）在以色列議會發表講話，呼籲以色列審查中國在該國的投資，又指中國「行事像小偷」，決不能讓中國竊取技術。中國駐以色列使館回應指，對於麥卡錫公然散佈「中國威脅論」，表示堅決反對和強烈譴責。

據國會山報（The Hill）報道，麥卡錫在對以色列議會的一次歷史性講話中提出了以色列與中國關係的敏感問題，美國長期以來一直警告說，這會引發華盛頓與耶路撒冷之間關係的安全問題。

麥卡錫呼籲以色列加強對中國在以色列投資的監管，此前耶路撒冷在美國的壓力下於2019年建立了外國投資監管機制，原因是擔心北京介入以色列基礎設施和技術行業的關鍵領域。

麥卡錫說，「中共行事像小偷」，「我們決不能讓他們竊取我們的技術」。他又指，很高興以色列已制定審查外國投資的程序，強烈鼓勵以色列在於2019年首次採取的措施的基礎上，進一步加強對外國投資特別是中國投資的監管。

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中國駐以色列使館對麥卡錫公然散布「中國威脅論」、公開挑撥中以關係、抹黑中以互利合作，表示堅決反對和強烈譴責。

中使館表示，中國的發展是機遇而非「威脅」，這是國際社會的共識。中國和以色列合作優勢互補、互利共贏，合作成果惠及兩國和兩國人民，雙方合作不針對第三方，也不應受到第三方的干擾。

中使館正告那些別有用心的美國政客：中國的發展壯大不是遏制打壓就能撼動的，中國的良好形象不是污蔑抹黑就能撼動的，中國同其他國家的友好合作不是挑撥離間就能撼動的。奉勸有關美國政客端正態度，立即停止對中國的無理指責和抹黑，順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，走促進國家間友好合作的陽光大道而不是相反。

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責任編輯：尹航

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