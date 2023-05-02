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全球女性第一人 董紅娟登頂全部14座8000米級高峰 

社會熱點 11:25 2023/05/02

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西藏自治區登山協會消息，中國登山者董紅娟（又名靜雪）於4月26日下午5時42分登頂海拔8027米的希夏邦馬峰，並於4月30日晚獲得國際登山登頂認證網站8000ers.com認證，成為全球首位登頂全部14座海拔8000米級高峰的女性。

董紅娟接受由西藏登山協會頒發的登頂證書。她說：「剛開始攀登完全是出於好奇，後來知道有這個（8000米山峰攀登者）名單後，就希望上面能有中國人的名字。」

希夏邦馬峰是董紅娟攀登14座海拔8000米級高峰計劃中的最後一站。現年42歲的董紅娟於2013年登頂珠穆朗瑪峰，2014年登頂卓奧友峰、迦舒布魯姆Ⅱ峰，2017年登頂喬戈里峰、南迦帕爾巴特峰、迦舒布魯姆Ｉ峰，2018年登頂干城章嘉峰、洛子峰、布洛阿特峰，2021年登頂安納布爾納峰，2022年登頂馬卡魯峰、道拉吉里峰、馬納斯魯峰。

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雖然全球尚無官方組織或機構對登頂進行認證或統計，但由登山人士運維的統計網站8000ers.com專門收集14座8000米級山峰登頂信息，其登頂認證在國際登山界具有廣為認可的權威性。

「對於所有關心真正峰頂的登山者和登山愛好者來說，這是一個歷史性的日子，來自中國的董紅娟成為第一位登上14座海拔8000米級高峰的真正頂峰的女性。」8000ers.com在首頁介紹中說。

另外，西藏自治區登山協會主席次仁桑珠表示，董紅娟堅韌不拔、永不放棄的品格，是登山精神的最好詮釋，代表了中國女性的力量。

責任編輯：易燕丹

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