【神州快訊】逾千嘉賓浙江金華聚首 共商高質量發展之策

以「新時代 新金華 新發展」為主題的第三屆金華發展大會日前在浙江省金華市舉行。逾千名來自海內外的科教界、工商界、金融界精英參會。

在開幕式現場，共有36個項目簽約，總投資達1,089億元人民幣。簽約產業項目主要涵蓋新能源、生物製藥、新材料、職業院校等多個領域；人才項目由長江學者、中國科學院院士、中國工程院院士等領銜。金華還將成立一個項目一個服務專班，加強對接促使項目早日落地、早日投產。為吸引和集聚高層次人才項目，打造硬核科技新引擎，金華市雙龍人才科創中心正式揭牌。

作為金華知名鄉賢代表，澳門特別行政區行政長官賀一誠給本次大會發來賀信。他在信中表示，相信只要金華緊緊圍繞「國際樞紐城、現代都市區」建設目標，牢牢把握新時代創造的新機遇，發揮自身優勢，推動實現產業鏈高質量發展，全力譜寫中國式現代化生動實踐的金華篇章，不久的將來定能實現「內陸開放樞紐中心城市，共同富裕現代化都市區」的美好圖景。

金華為浙江省三大城市群、四大都市區之一，是國家級陸路交通主樞紐和浙江第二大信息傳輸交換樞紐，是國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈首批城市，並依托管義新歐、義甬舟、跨境電商等開放大通道，與233個國家和地區建立了貿易關係。金華亦是浙江民營經濟重要發源地，在冊市場主體159.6萬戶，有汽車及零部件製造、五金、紡織、醫藥等18個百億產業集群。金華市委書記朱重烈在會上表示，金華正聚焦聚力「打造國際樞紐城、奮進現代都市區」，進一步放大格局、勇闖新路、突破瓶頸、再開新局，厚植創新之勢、奮起改革之勇、集聚開放之能、走好共富之路。

（資料由金華市新聞傳媒中心提供）