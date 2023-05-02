寺院香爐錢也要拿 深圳弘法寺有遊客手腳並用爬香爐

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內地「五一」假期出行人員增多，亦產生一些亂象。在深圳弘法寺，有男遊客手腳一起上，爬上殿外的高大香爐，撿其他遊客扔進去的硬幣，並把硬幣分給身旁的孩子。有律師稱，該遊客未經允許擅自取走屬於寺院的錢幣，符合盜竊的行為特征，但金額達不到盜竊罪的入罪標準。
近日有網傳影片顯示，深圳市弘法寺內，有男遊客爬上萬佛殿外的大香爐，撿拿其他游客扔進去的硬幣，並把硬幣分給身旁的孩子。
5月1日下午，深圳弘法寺工作人員證實確有此事，當時大殿已關門，工作人員應該是在吃飯或休息。工作人員表示，爬香爐撿硬幣的行為不可取，已安排人員加強管理和巡視，但該行為是否屬於盜竊還沒辦法定性。
內媒引述四川一上律師事務所合伙人林小明介紹，影片中遊的行為符合盜竊的構成要件。因為當香客把相應錢幣投到香爐後，即已完成相應贈予的行為，相關錢幣已屬於弘法寺，並非無主物或者遺失或遺忘物。該遊客未經允許擅自取走屬於寺院的錢幣符合盜竊的行為特征，即盜取了寺院的錢財。但由於遊客取得的錢幣金額較少，達不到盜竊罪的入罪標準，因此可能無法進行刑事處罰。
律師指出，弘法寺或警方可要求涉事遊客返還相應錢幣，並對其進行批評教育。
責任編輯：尹航