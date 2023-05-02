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秦剛在中緬邊境調研：促進正常邊貿往來 口岸能開盡開

國情動向 14:58 2023/05/02

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國務委員兼外長秦剛今日（2日）在雲南中緬邊境調研，他實地察看了中緬邊境通道姐告國門和公路口岸畹町口岸芒滿通道，提到要促進中緬正常邊貿和人員往來，口岸能開盡開，加快跨境經濟合作區建設。他還提到，要維護中緬邊境穩定。另外，秦剛於本月2日至5日訪問緬甸，並出席印度舉行的上海合作組織外長會議。

*更新外交部發言人介紹

外交部發言人毛寧介紹，秦剛於2日至5日訪問緬甸並出席上合組織成員國外長會議。該會將於今年本月4日至5日在印度果阿邦首府帕納吉市舉行。 會議期間，秦剛國務委員兼外長將同其他成員國外長就國際和地區形勢、上合組織各領域合作等問題交換意見，為今年上合組織峰會做好全面準備。

據外交部公佈，秦剛實地查看了姐告國門、畹町口岸芒滿通道、瑞麗試驗區綜合展示中心和「一寨兩國」邊境社區，聽取基層單位和一線工作人員的意見建議。

秦剛表示，雲南處於對緬工作的最前沿，在促進中緬關係中發揮獨特作用。要堅持依法治邊，加強對《陸地國界法》學習宣傳和貫徹落實，完善黨政軍警民合力強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

秦剛還表示，要統籌邊境管理、邊貿發展、雙邊關係，促進中緬正常邊貿和人員往來，口岸能開盡開，加快跨境經濟合作區建設，以產能合作、園區建設為抓手推進中緬經濟走廊建設，助力兩國經濟社會發展。要在黨中央統一領導下，發揮雲南獨特優勢，做好地方外事工作，維護邊境和平安寧，維護中緬友好大局。

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值得注意是，去年緬北地區發生中國人被騙到當地從事詐騙活動，引發外界關注。此外，疫情期間，與緬甸接壤的中國邊境小城長期處於封城狀態，經濟和民生受重創。

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責任編輯：陳俊賢

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