識背《滕王閣序》可免門票 全國多個景區上演「背書熱」

「五一」 假期出遊熱度持續升溫，全國多個景區推出互動文旅項目，例如江南名樓滕王閣景區開展背誦《滕王閣序》可免費遊覽活動，吸引不少遊客挑戰，並引發一輪「背書熱」。

「您已完成挑戰，得分87分，恭喜你獲得滕王閣門票一張。」江西南昌滕王閣景區在「五一」期間推出《滕王閣序》VR自助背誦評分平台，元宇宙數字虛擬人化身唐代詩人王勃，擔任「考官」為遊客評分，評分達標的遊客可以免費遊覽滕王閣景區。

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滕王閣管理處綜合管理部副主任毛琦表示，截至4月30日，已有300多人體驗「智能背序亭」，148人挑戰成功獲得免票入園優惠。她説，有關活動在保留傳統文化內涵的同時，注入更多現代科技元素，遊客在參觀過程中不僅可以了解到滕王閣的歷史和文化背景，還能享受到新科技給旅遊帶來的便利和樂趣。

事實上，全國已有多地景區推出「背經典免門票」活動。例如，在湖南岳陽樓景區，遊客在5分鐘內背誦《岳陽樓記》免當日門票一張；背誦李白的《蜀道難》可免四川劍門關景區門票；背誦岳飛的《滿江紅·怒發衝冠》可獲贈河南安陽湯陰縣岳飛廟門票一張……

中新社引述江西省文旅廳智庫專家、江西科技師範大學旅遊與歷史文化學院教授李志強指，旅遊景區開展相關活動不僅是傳承文化的重要體現，也是推動新時代文旅融合的重要舉措。對景區來說，此舉不僅有利於傳承景區文化，提升品牌價值，還有利於拓寬營銷渠道。

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責任編輯：易燕丹

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