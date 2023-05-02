內地出遊新趨勢 這些特點令中小城市成新晉網紅

今年「五一」假期是疫情放開之後內地首個小長假，民眾積壓許久的旅遊需求得到釋放，各地火爆的出行、消費現象亦透出內地出遊新趨勢，即「旅遊特種兵」們更願意去中小城市打卡，這些中小城市可能不像其他旅遊城市那樣出名，但各有特色，而且背靠中心城市，交通方便且有龐大的年輕人群體。

洛陽以牡丹為基礎 不斷增加漢服、劇本殺等元素

旅遊特種兵是指注重旅遊高效率，不惜在住宿上委屈一下，省下時間趕去多一些景點的遊客。

內地興起「特種兵式旅遊」 睡在海底撈或酒店大堂只為趕行程

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華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛稱發現了一個現象，現在大家出遊不一定去較知名的景點，而更喜歡去不特別知名但較有特色的景點。

以河南洛陽為例，當地的漢服體驗、牡丹花都吸引著年輕人。在短視頻平台上，「洛陽的漢服氛圍太好了」「洛陽銀絲貫頂牡丹有多火」等話題均成為熱點，點擊量突破千萬，成為主打「穿越」的新晉頂流旅遊城市。應天門、洛邑古城、龍門石窟等地湧動的人流，似乎都顯示出這座千年古都正在「覺醒」。

有數據顯示，4月以來，洛陽旅游訂單按年增長245%，休閑玩樂訂單量增長182%。

河南省委咨詢組研究員、河南省社會科學院原院長張占倉表示，每年洛陽「牡丹文化節」期間並不是只有牡丹，而是不斷增加漢服、劇本殺等元素，將傳統文化跟現實場景相結合。

比如，4月8日至16日，洛陽舉辦「神都奇幻志」全城劇本殺活動，引來諸多年輕人參與，「洛陽滿城都是NPC」也成為網絡熱門話題。

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除洛陽外，淄博、南昌也是「特種兵」們帶火的城市，淄博燒烤、南昌滕王閣等至今是視頻平台上的熱詞。在近期加速復甦的文旅消費市場中，這三座城市可以說是成功出圈的大贏家，也成為新晉網紅城市。

中國社科院城市發展與環境研究所研究員牛鳳瑞指出，國民經濟整體上處於恢復狀態，人們旅遊需求集中釋放。在這樣的背景下，像淄博、南昌、洛陽等這一輪受到熱捧的城市，都有一個明顯共性，就是有各自的「城市名片」。當城市名片足夠特別，搭上網絡便有了流量。

此外，這些城市都距離中心城市不遠，擁有數量龐大的年輕消費群體，又有高鐵通達，交通方便。

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責任編輯：尹航

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