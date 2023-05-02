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中國樓市 | 4月百城新房價格按月轉漲 料一二線城市跟進「因區施策」

經濟脈搏 21:50 2023/05/02

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中指研究院今日發布的《百城價格指數報告》，內地百城新建住宅價格在止住「7連跌」及持平後繼續轉漲，二手房市場掛牌量持續走高，房價走勢繼續承壓。

報告顯示，4月，全國100個城市新建住宅平均價格為16181元（人民幣，下同）/平方米，按月上漲0.02%，漲幅與3月持平。全國100個城市二手住宅平均價格為15826元/平方米，按月下跌0.14%，跌幅較上月擴大0.09個百分點。

中指研究院指出，從市場表現來看，新建住宅方面，4月房企推盤力度略有放緩，前期積壓需求集中釋放後，市場熱度有所下降，重點城市成交規模按月由增轉降。二手住宅方面，市場掛牌量持續走高，成交規模環比有所下降，房價走勢繼續承壓。

一二線新房價格均按月上漲

4月份，除三四線代表城市新房價格按月跌幅收窄外，一線及二線城市新建住宅價格按月均繼續上漲。

4月，新建住宅價格環比上漲城市個數為30個，較上月減少11個。其中，成都、合肥新建住宅價格按月分別上漲0.16%和0.12%；西安緊隨其後，新房價格環比上漲0.10%；武漢、上海、天津和寧波新建住宅價格按月漲幅均在0.05%（含）-0.10%之間；北京、長沙等23個城市環比漲幅均在0.03%（含）以內。26個城市按月持平；按月下跌的城市個數為44個，較上月增加5個。

按年看，全國100個城市中，新建住宅價格按年下跌的城市個數為74個，下跌城市數量與3月持平。

二手房方面，一線城市二手住宅價格按月上漲0.19%，漲幅較上月收窄0.08個百分點；二線城市按月下跌0.18%，三四線代表城市按月下跌0.22%，按月跌幅均較上月有所擴大。

對於後市展望，中指研究院認為，全國樓市調控政策或繼續保持寬鬆基調，以促使市場情緒進一步修復。熱點一二線城市大概率將跟進推行「因區施策」，未來在非核心板塊、針對特定人群定向優化購房政策的可能性較大；三四線城市或將在下調房貸利率、提高公積金貸款額度等方面繼續發力。隨着穩地產政策的持續顯效，預計二季度全國房地產市場將保持平穩運行態勢，城市分化行情仍將延續。

惠譽、標普發報告：內地樓市現企穩跡象 銷售有望下半年恢復

內地3月64個大中城市新房價格上漲 增速創21個月新高

責任編輯：袁瑋婧

 

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