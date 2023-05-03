雲南隆陽發生5.2級地震 醫院受損高速公路中斷

昨夜（2日）23時27分，雲南保山市隆陽區（北緯25.35度，東經99.28度）發生5.2級地震，震源深度10千米。11分鐘後，隆陽再次發生4.4級地震。央視報道指，地震造成至少3人輕傷。另外，有醫院房屋受損；高速公路上出現落石。

震中距保山市區29千米，距昆明市區347千米，大理、臨滄、楚雄、芒市等地震感明顯。專家初步判定該地震發震斷裂為瀾滄江斷裂。

首次地震發生時，隆陽震感強烈，房屋搖晃，部分居民緊急疏散到樓下。僅11分鐘後，第二次地震來臨，震感同樣明顯。時至深夜12時許，因擔心餘震持續，屋苑裡和街道旁仍有未回家的市民。

隆陽5.2級地震及後續余震，已導致瓦窯鎮中心衛生院等鄉鎮醫療機構牆體開裂、脫落，設施設備受損。瓦窯鎮多處居民房屋亦有不同程度受損。

地震導致杭瑞高速公路老營至滄江路段出現落石，不具備通行條件，實行雙向臨時交通管制。此路段臨時交通管制於今日（3日）凌晨3時40分解除，大理至保山方向道路恢復正常通行；保山至大理方向小車、客運車輛恢復通行，貨車因K2690老鷹岩1號大橋路面受損，不具備通行條件。

責任編輯：尹航

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