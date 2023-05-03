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秦剛晤緬甸領導人敏昂萊 談加快推進中緬經濟走廊

國情動向 11:39 2023/05/03

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國務委員兼外長秦剛昨日（2日）在中緬邊境調研後前往緬甸，並在奈比多與緬甸領導人敏昂萊會晤。秦剛表示，中方支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，主張國際社會尊重緬主權。此外，中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目。

秦剛：中方主張國際社會尊重緬主權

據外交部公佈，秦剛表示，中方歷來高度重視發展中緬睦鄰友好關係，願同緬方一道，落實好國家主席習近平2020年歷史性訪緬成果，共建中緬命運共同體，率先踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動中緬全面戰略合作穩步前行。

秦剛指出，中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

秦剛還表示，中國支持緬甸與孟加拉國改善關係，協商解決相關問題，願與兩國一道，拓展中緬孟務實合作。值得一提是，緬甸與孟加拉國因羅興亞人問題致關係陷入僵局。

秦剛在中緬邊境調研：促進正常邊貿往來 口岸能開盡開

秦剛：烏危機上中方無私利 習訪俄展現「和平建設者」形象

外交部引述敏昂萊表示，緬方願同中方一道，進一步加強緬中友好合作，積極構建緬中命運共同體。緬方贊賞中方在涉緬問題上秉持客觀公正立場，歡迎中方發揮更大作用。緬方重視保護在緬中國公民和機構安全，願同中方合作維護兩國邊境地區安寧。

訪緬期間，秦剛還會見了緬甸前和平與發展委員會主席丹瑞。秦剛指，中方始終從戰略高度看待和發展中緬關係，始終支持緬甸維護穩定、促進發展。中方尊重緬甸主權和領土完整，支持緬甸推進國內和平進程，願繼續為緬維護獨立自主、保持政治穩定、實現可持續發展提供積極協助，同緬方一道構建中緬命運共同體。

秦剛此行還與緬甸外長丹穗舉行會談。

責任編輯：陳俊賢

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