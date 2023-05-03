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美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好

國情動向 10:53 2023/05/03

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美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）週二表示，美國「準備好與中國對話」，並表示希望北京在這方面與美國相向而行。

伯恩斯透過視像方式出席華盛頓一個智庫的活動並發表講話。他說，美方觀點是，我們需要兩國政府之間更好的渠道和更深層次的渠道，美國已準備好對話。

伯恩斯還強調，最近幾週，也就是過去一個月左右，他本人與外交部高級官員、他在美國代表團的同事及他們在外交部的同行之間一直保持著溝通。這是一個很好的跡像，表明中美間能傳遞信息、交換意見、討論棘手的問題。

另外，針對國務卿布林肯（Antony Blinken）原定2月訪華，但在中國氣球被擊落前取消。伯恩斯表示，布林肯將會適時重新訪問，並強調雙方應在內閣層級有更廣泛的交流。

伯恩斯還談到俄烏戰事，他表示，美國希望看到中國推動俄羅斯結束在烏克蘭的戰爭，並形容中國國家主席習近平早前與烏克蘭總統澤連斯基通電話是「良好的開端」。

伯恩斯強調美國的「一中政策」沒有改變

台灣問題一直是美中關係中最敏感的問題，也是導致目前雙方關係高度緊張的原因之一。美國有不少人，包括軍方高級將領都擔心，北京會對台灣動武。

當被問到美中之間是否現在更接近於在台灣問題上爆發衝突時，伯恩斯強調，美國的「一中政策」沒有改變，但兩岸分歧必須以和平方式解決。

他說，

台灣是美國和中華人民共和國之間的一個中心問題，幾十年來一直如此，現在仍然如此。我們的政策是一貫的，我們的「一中政策」沒有改變。這個政策基於50年來一直指導我們的原則：《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證。每次只要有機會，而且我與中國領導人私下就這個問題進行過多次討論，我都闡明這一點。

當然，我們還會說，美國認為，任何兩岸分歧的解決途徑必須是和平的，這是至關重要的，因為我們這樣說不僅是正確的事情，因為這是唯一可能在公平基礎上解決這個長期爭端的辦法。

而且還因為台灣海峽是一條至關重要的國際航道，一旦因為武力而被關閉，它將對全球經濟、集裝箱運輸和世界上這個地區的所有主要經濟體產生重大影響。所以我們在這個問題上是一貫的。

伯恩斯還表示，美國不接受中國有關爭取和平統一台灣，但「不承諾放棄使用武力，保留采取一切必要措施的選項」的表述。

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責任編輯：尹航

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