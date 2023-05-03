大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃

在大陸「五四青年節」前，共青團中央及全國青聯都會公布「青年五四獎章」得主。獲得集體獎者的單位包括瀋陽飛機工業集團的「羅陽青年突擊隊」，以及中國船舶集團708研究所的「兩棲攻擊艦研發設計團隊」。台媒指出，這透出高度的軍事意涵，後者更似展現對台軍事意涵。

獎章獲得者朱曉東沒公布照片

在個人的五四青年獎章獲得者中，《北京日報》特別點出，任職於解放軍某室高級工程師的朱曉東，是唯一沒有公布照片的獲獎者，且除了族裔與1984年10月的出生年月，其他資訊都沒公佈。據台灣《聯合報》分析，這一差別似乎透露朱曉東恐是目前解放軍研究重大軍事科技項目的敏感人物，以至於不能公佈太多資訊。

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而個人獲獎者中掛名第一位的馬曉雲也是解放軍一員。介紹稱，馬曉雲是1991年12月出生，現任解放軍某隊隊長。他曾獲「空軍功勳飛行人員金質榮譽獎章」，榮立個人一等功1次、三等功2次。完成重要型號飛機高風險飛行任務，在多次面臨飛行重大險情時，為挽救國家重要武器裝備平台作出貢獻。「重要型號飛機」不禁令外界好奇。

研發廣西艦、安徽艦的708所獲獎

而在獲獎集體單位中，「羅陽青年突擊隊」引人關注。據同時公布的介紹資料，這個突擊隊共有96人，其中35歲以下青年佔比為61%。這個突擊隊由各崗位業務骨幹組成，肩負某型艦載機研製使命，提前2個月完成專項任務。面對高精尖新技術難題，用9項新工藝方法、37項新材料應用、154項課題攻關解決。

值得一提是，突擊隊以「羅陽」命名，而羅陽是解放軍首款艦載機殲-15的設計者 ，但2012年11月24日上午，當殲-15完成首次起降訓練靠岸後，羅陽卻在遼寧艦上突發急性心肌梗塞而死亡，享年51歲。分析認為，這支突擊隊負責研發的艦載機雖未明示名稱，但無庸置疑就是要用在已下水並準備海試的電磁彈射航母福建艦上的殲-35。

至於中船集團708所兩棲攻擊艦研發設計團隊，得獎簡介中說，它共有107人，滿35歲以下青年佔比為65%。介紹中稱，其攻克了一系列關鍵核心技術，填補了大陸大型兩棲作戰艦船領域的空白。團隊成員在不到兩年的時間裡，研發設計的「廣西艦」、「安徽艦」先後入列，形成了海軍兩棲作戰的「拳頭力量」。分析指，中船集團708所成為獲獎單位，仍具有高度對台意涵。

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責任編輯：尹航

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