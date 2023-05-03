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「五一」假期國內旅遊人次超19年同期近兩成

經濟脈搏 21:40 2023/05/03

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內地「五一」5天小長假今日結束，經文化和旅遊部數據中心測算，2023年「五一」假期，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。

同程旅行的報告顯示，今年「五一」期間同程旅行平台國際酒店預訂量已經超過2019年同期，國際機票預訂量也恢復至2019年同期水平。距離較近的亞洲國家和地區是內地出境旅客的首選。

根據攜程機票數據，近70%的出境意向集中在東南亞地區。香港、曼谷、澳門、新加坡、普吉島、首爾、東京、吉隆坡、大阪、台北等地成為今年「五一」假期出境游熱門目的地。其中多地的機票、酒店訂單量均超過2019年「五一」假期水平。從客群來看，飛豬數據顯示，「90後」是今年「五一」假期出境游的主力軍，佔比超六成。

另外，據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長18.9%。石油製品、汽車銷售額按年分別增長24.4%和20.9%。金銀珠寶、服裝、化妝品、煙酒銷售額按年分別增長22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材銷售額按年增長20.1%。家電銷售額按年增長13.9%。全國示範步行街客流量、營業額按年分別增長121.4%和87.6%。餐飲休閒消費持續火熱，重點餐飲企業銷售額按年增長57.9%。

「五一」消費強勁復甦 餐飲銷售增按年超6成

五一前三天全國客運量約1.6億 按年升1.6倍

五一客房緊俏 浙江有酒店推「99元瞓梳化」產品包早餐

責任編輯：袁瑋婧

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