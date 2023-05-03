內地「五一」檔電影票房15.1億 史上第三高

內地五一黃金周電影票房以15.1億元（人民幣，下同）成績收官，略輸2019年時的15.27億元，仍創史上第3高。

票房監測平台「貓眼專業版」數據，截至今日（3日）晚上9時，全國總票房突破15.1億元，總場次228.9萬，入場人次3,739.1萬。喜劇《人生路不熟》以5.09億元稱冠；空戰片《長空之王》4.62億元排第二，隨後是愛情片《這麼多年》達1.72億元，動畫《灌籃高手》（港稱《男兒當入樽》）達1.48億元等。

分析師指，五一是春節、國慶後的第三大節日檔，從2014到2019年票房保持着逐年上升趨勢，2021年更創下16.74億元的紀錄。今年新片數量近20部，新片種類豐富，涵蓋動作、愛情、動畫等。總體看，市場明顯回暖，期待往後的暑期檔期延續春節、五一的良好表現，推動全年市場復甦。

但亦有業內人士認為，作為疫後首個熱門檔期，今年表現算是不如預期。很多商業片的片商都有「檔期依賴症」，以為電影選在熱門檔期上映就能收穫高票房。像今年這般密集的新片數量，顯然不是一個長假能夠承載的，如此「內捲」分布，最終導致許多新片都難以立足。

另有地方戲院業人士稱，雖然全國出遊人次大增，但戲院人流無顯著增加，僅與平常周末差不多。

責任編輯：陳建錫