  • 25°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地「五一」檔電影票房15.1億 史上第三高

經濟脈搏 22:39 2023/05/03

分享：

分享：

內地五一黃金周電影票房以15.1億元（人民幣，下同）成績收官，略輸2019年時的15.27億元，仍創史上第3高。

票房監測平台「貓眼專業版」數據，截至今日（3日）晚上9時，全國總票房突破15.1億元，總場次228.9萬，入場人次3,739.1萬。喜劇《人生路不熟》以5.09億元稱冠；空戰片《長空之王》4.62億元排第二，隨後是愛情片《這麼多年》達1.72億元，動畫《灌籃高手》（港稱《男兒當入樽》）達1.48億元等。

分析師指，五一是春節、國慶後的第三大節日檔，從2014到2019年票房保持着逐年上升趨勢，2021年更創下16.74億元的紀錄。今年新片數量近20部，新片種類豐富，涵蓋動作、愛情、動畫等。總體看，市場明顯回暖，期待往後的暑期檔期延續春節、五一的良好表現，推動全年市場復甦。

但亦有業內人士認為，作為疫後首個熱門檔期，今年表現算是不如預期。很多商業片的片商都有「檔期依賴症」，以為電影選在熱門檔期上映就能收穫高票房。像今年這般密集的新片數量，顯然不是一個長假能夠承載的，如此「內捲」分布，最終導致許多新片都難以立足。

另有地方戲院業人士稱，雖然全國出遊人次大增，但戲院人流無顯著增加，僅與平常周末差不多。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 電影 電影院 中國

下一篇文章

「五一」假期國內旅遊人次超19年同期近兩成

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地五一假期人潮回歸 出行訂單折射內需強勁
內地五一假期人潮回歸 出行訂單折射內需強勁
IMF：亞太範圍內 中國對全球經濟增長貢獻居首
IMF：亞太範圍內 中國對全球經濟增長貢獻居首
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
內地最新數據 農民工數量增至近3億人
內地最新數據 農民工數量增至近3億人
「五一」消費強勁復甦 餐飲銷售增按年超6成
「五一」消費強勁復甦 餐飲銷售增按年超6成
中國樓市 | 4月百城新房價格按月轉漲 料一二線城市跟進「因區施策」
中國樓市 | 4月百城新房價格按月轉漲 料一二線城市跟進「因區施策」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款