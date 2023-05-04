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被指脅迫加拿大華裔議員 中方批「無稽之談」

國情動向 11:58 2023/05/04

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加拿大媒體引述2021年的情報機構報告和國安消息人士報道，中國展開針對加拿大保守黨的行動，並稱中國國家安全部官員在搜集保守黨議員莊文浩親屬的信息。中國駐多倫多總領館指有關說法毫無事實依據，純屬無稽之談。

中國駐多倫多總領館表示，一貫恪守《維也納領事關係公約》和中加領事協定依法履職，各級領事官員從未從事任何與身份不符的活動。加方個別媒體和政客散佈有關虛假信息，蓄意損害該領館聲譽和形像，惡意干擾雙方正常交往與合作，敦促有關媒體和政客尊重事實，立即停止造謠抹黑。

莊文浩（Michael Chong）今年52歲，他父親來自香港，母親來自荷蘭。2021年3月，中方就新疆人權議題制裁莊文浩等人，禁止其入境中國內地及香港、澳門，並禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述實體往來。

加拿大總理杜魯多稍早表示，加拿大安全情報局2年前隱瞞中國對莊文浩威脅的資訊。他解釋稱，「加拿大安全情報局當時決定毋須升高關切等級，因為相關情節還不夠重大。」他還說，非常明白地告訴加拿大安全情報局和該國所有情報官員，今後若有特別談及任何議員，尤其是有關他們家人的顧慮出現時，就須升高等級。

莊文浩表示，看到報道才得知身處香港的家人可能受到潛在威脅，批評安全情報局明知中方企圖恐嚇他的家人，但沒有知會他。莊文浩在聽過安全情報局的簡報後，要求當局需要立即將涉事中國外交官，列為不受歡迎人士並驅逐出境。

杜魯多下令調查中國是否干預加拿大選舉 北京說過沒興趣

北極發現疑自中國漂浮裝置 加拿大：已多次阻止監控企圖

中國駐加拿大官員疑似情報人員？中方批子虛烏有

責任編輯：陳俊賢

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國防 制裁 人權 中國國家安全部 地緣政治 外交 杜魯多 多倫多 加拿大 北京

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