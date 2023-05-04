美國准中國航司增加赴美航班 外媒：美國的「小讓步」

美國交通部當地時間週三（3日）發布指令稱，批准中國的航空公司將每周往返中美的航班班次從8個增加至12個，這與美國的航空公司往返中美的航班次數相當。外媒認為，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方做出的「小讓步」（small concession）。

美國交通部的指令稱，其目標是「逐步、更廣泛地重新開放美中航空服務市場」。

中美在疫情前，每星期營運150多班航班往來兩地，但疫情後大幅減少，目前恢復的航班數目遠遠不及疫情前水平。

英媒認為，中國航空公司獲准擴大赴美航班數量，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方對中方做出的「小讓步」。此前，該媒體引述知情人士稱，美國同意將每周中國赴美航班班次從8個增加至12個，但前提是中國赴美航班不得飛越俄羅斯領空，這使中美航線完全恢復的談判陷入僵局。

受限於中美航班供給量，中國往返美國的機票價格仍保持在萬元水平。美國交通部指令生效後，意味著乙類乙管後中美航班量有更進一步突破。但由於增加的數量較少，對整體航班供給量及票價水平的改善作用比較有限。

內媒報道指，疫情以來，中美直飛航班的增減一直遵循對等原則，在對等原則下兩國航空公司的航班數量保持一致。未來中美航班能否突破瓶頸、實現量的增加，還要視雙方航權談判情況而定。

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責任編輯：尹航

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