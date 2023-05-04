  • 28°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國准中國航司增加赴美航班 外媒：美國的「小讓步」

國情動向 11:24 2023/05/04

分享：

分享：

美國交通部當地時間週三（3日）發布指令稱，批准中國的航空公司將每周往返中美的航班班次從8個增加至12個，這與美國的航空公司往返中美的航班次數相當。外媒認為，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方做出的「小讓步」（small concession）。

美國交通部的指令稱，其目標是「逐步、更廣泛地重新開放美中航空服務市場」。

中美在疫情前，每星期營運150多班航班往來兩地，但疫情後大幅減少，目前恢復的航班數目遠遠不及疫情前水平。

英媒認為，中國航空公司獲准擴大赴美航班數量，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方對中方做出的「小讓步」。此前，該媒體引述知情人士稱，美國同意將每周中國赴美航班班次從8個增加至12個，但前提是中國赴美航班不得飛越俄羅斯領空，這使中美航線完全恢復的談判陷入僵局。

受限於中美航班供給量，中國往返美國的機票價格仍保持在萬元水平。美國交通部指令生效後，意味著乙類乙管後中美航班量有更進一步突破。但由於增加的數量較少，對整體航班供給量及票價水平的改善作用比較有限。

內媒報道指，疫情以來，中美直飛航班的增減一直遵循對等原則，在對等原則下兩國航空公司的航班數量保持一致。未來中美航班能否突破瓶頸、實現量的增加，還要視雙方航權談判情況而定。

俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%

大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 科技產品 外交 科技戰 疫情 航空 中美關係 俄羅斯 美國

上一篇文章

被指脅迫加拿大華裔議員 中方批「無稽之談」

下一篇文章

布林肯冀重新安排今年訪華

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英外相祁湛明料見韓正 就香港及新疆問題表達關注
英外相祁湛明料見韓正 就香港及新疆問題表達關注
大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃
大陸五四獎章評選結果有玄機？台媒：軍事意味濃
俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%
俄政府允許對華出口核燃料 鈾豐度達30%
美軍頭米利：美國須盡力阻止中俄建立軍事同盟
美軍頭米利：美國須盡力阻止中俄建立軍事同盟
美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好
美駐華大使伯恩斯促中美對話：美國已準備好
美半導體協會總裁：中國是我們最大市場 不能缺席
美半導體協會總裁：中國是我們最大市場 不能缺席
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款