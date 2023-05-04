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外長秦剛將訪問巴基斯坦 出席中巴阿外長會

國情動向 12:30 2023/05/04

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國務委員兼外長秦剛明後兩日（5日至6日）訪問巴基斯坦，期間舉行中國、阿富汗及巴基斯坦三方外長會議。外交部介紹稱，中方期待通過此次三方外長對話擴大共識，鞏固互信，攜手致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。

外交部發言人今日介紹稱，此次是秦剛首次訪問巴基斯坦，也是中巴高層近期密集互動的重要一環。訪問期間，秦剛將會見巴國家領導人，並同巴外長比拉瓦爾共同主持第四次中巴外長戰略對話，就兩國關系和國際地區形勢進行面對面深入溝通。

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發言人說，去年11月巴總理夏巴茲成功訪華，兩國領導人一道為中巴關係發展指明方向。兩國總理4月27日剛剛舉行通話。中方期待通過此訪推動落實兩國領導人達成的重要共識，進一步深化中巴戰略溝通和務實合作，推動構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區乃至世界貢獻積極力量。

對於秦剛將出席第五次中阿巴三方外長對話，發言人稱，當前，阿富汗人民已度過最困難時期，但仍面臨嚴峻挑戰，亟需外界更多支持和幫助。國際社會應加強同阿富汗臨時政府的接觸對話，支持其重建發展，引導其包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決反恐。中方期待通過此次三方外長對話擴大三國共識，鞏固三方互信，攜手致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。

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責任編輯：陳俊賢

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