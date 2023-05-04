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復常難阻產業外移 內地首季紡織服裝出口按年跌6.8%

經濟脈搏 12:21 2023/05/04

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內地疫後生產恢復正常，但紡織出口不升反跌。今年首季，中國紡織服裝累計出口672.3億美元，按年下降6.8%。有業界人士表示，許多企業將供應鏈轉移至國外，是紡織服裝出口下滑的最主要原因。

財新網報道指，各類別「中國製造」的商品中，紡織服裝的下行壓力最大。在4月舉行的廣交會上，紡織服裝行業共有逾4600家企業參展，約佔全部參展企業數量的1/8。其中，有兩家參展商均稱，主要市場紛紛限制原材料產地，諸多企業將供應鏈轉移至國外，是該行業出口下滑的最主要原因。

美擴大對新疆棉禁令 越南服裝出口受打擊

積壓需求釋放殆盡 內地4月財新製造業PMI再度收縮

一位熟悉廣東省紡織服裝行業的人士指，在最近一兩年，紡織服裝行業加速產業轉移，僅在廣東一省，「可能已經有30%的產能轉移到國外」。中國紡織品進出口商會的數據顯示，今年一季度廣東省服裝出口額按年下降15%。

當前美國、歐盟、東盟、日本是中國服裝出口的主要市場，今年首季，中國對美國出口服裝69.3億美元，按年下降16.2%；對歐盟出口49.7億美元，按年下降23.7%；對日本出口31.6億美元，按年下降8%。僅東盟市場錄得增長，一季度中國對東盟出口服裝40.8億美元，按年增長30.1%，其中對越南、新加坡出口分別增長229.9%和117.6%。展望全年，紡織商會認為，中國紡織服裝出口增長仍面臨較大壓力。

責任編輯：易燕丹

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